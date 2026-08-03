Россиянка разнесла магазин топором из-за косого взгляда продавщицы

В Серове суд приговорил покупательницу, которая разгромила магазин топором

В Свердловской области суд приговорил к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы жительницу Серова, которая устроила погром в продуктовом магазине. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

С женщины также взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. При этом материальный ущерб от ее действий составил более 259 тысяч рублей. Осужденная свою вину признала, раскаялась и заявила, что никакого реального конфликта не было.

1 февраля осужденная выпила, зашла в продуктовый магазин и вспомнила, что продавец посмотрела на нее «как-то не так». Обида, помноженная на спиртное, толкнула ее на погром. Женщина взяла топор, вернулась в магазин и разбила витрины и холодильники. Продавцы спрятались на складе, испугавшись за свою жизнь.

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