Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над россиянами

МИД Таиланда признал удар по имиджу страны после трагедии с россиянами в Паттайе

Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над двумя россиянами в Паттайе. Об этом заявил министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции.

«Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать. И поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных инцидентов», — отметил он. Пхуангкеткеу подчеркнул, что трагедия повергла в шок каждого тайца, так как жертвами оказались двое молодых людей.

Глава МИД также рассказал, что премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления, распорядился привлечь виновных к ответственности и принять меры для обеспечения безопасности всех туристов.

Ранее Чанвиракун подчеркнул, что жертвами редких для Таиланда тяжких преступлений против иностранных граждан чаще становятся экспаты, нежели туристы. Он также пообещал самое суровое наказание убийцам брата и сестры из России.