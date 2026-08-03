Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:32, 3 августа 2026Путешествия

Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над россиянами

МИД Таиланда признал удар по имиджу страны после трагедии с россиянами в Паттайе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ted Aljibe / Reuters

Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над двумя россиянами в Паттайе. Об этом заявил министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции.

«Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать. И поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных инцидентов», — отметил он. Пхуангкеткеу подчеркнул, что трагедия повергла в шок каждого тайца, так как жертвами оказались двое молодых людей.

Глава МИД также рассказал, что премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления, распорядился привлечь виновных к ответственности и принять меры для обеспечения безопасности всех туристов.

Ранее Чанвиракун подчеркнул, что жертвами редких для Таиланда тяжких преступлений против иностранных граждан чаще становятся экспаты, нежели туристы. Он также пообещал самое суровое наказание убийцам брата и сестры из России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Борис Надеждин покинул Россию
    Украинцы стали в несколько раз чаще становиться жертвами преступлений в Польше
    Жителей европейской страны призвали экономить воду
    Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Геленджику
    Россиянам объяснили принцип работы и преимущества роботизированных автомоек
    На Байкале произошло землетрясение
    Россиян предупредили об опасности безобидных на первый взгляд действий в интернете
    Число жертв атаки ВСУ на Крым выросло
    Россиянка разнесла магазин топором из-за косого взгляда продавщицы
    Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над россиянами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok