ВС России атаковали ГСМ в Борисполе-2 и НПЗ «Затурино» Полтавской области

Вооруженные силы (ВС) России на фоне атаки на Москву ударили по топливной инфраструктуре Украины: по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Борисполе-2 Киевской области и по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Затурино» Полтавской области, сообщило Минобороны России.

Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ Минобороны России

Кроме того, в ночь на 18 июня пригород Киева был атакован несколькими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». После взрывов там возник пожар.

В отдельных районах Полтавы, в свою очередь, возникли перебои в электроснабжении. В прокуратуре Украины заявили, что Россия атаковала объекты в городе ракетами и беспилотниками «Герань-2». Над городом заметили столб дыма.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Удар по топливно-энергетической инфраструктуре Украины

По данным Минобороны РФ, ночью ракетами «Искандер» и «Геранями» было поражено обособленное подразделение «Укртрансгаз». Компания специализируется на строительстве, ремонте и обслуживании объектов украинских магистральных газопроводов и газотранспортной системы. На территории компании есть нефтебаза и буровые скважины по добыче газа.

Также под атакой оказались топливный терминал аэродрома Борисполь и объект компании «Укргазпромбуд» в Полтаве.

ВКС России превратили в пепел пункты временной дислокации ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударами авиационных бомб ФАБ-500 «превратили в пепел» пункты временной дислокации ВСУ. По данным «Звезды», в небо взмывают огромные языки пламени.

Канал сообщает, что очередные цели ВСУ были разгромлены в Харьковской и Днепропетровской областях.

«Подтверждено успешное поражение 35-й отдельной бригады морской пехоты (уничтожено до 20 боевиков) и ПВД 3-й бригады оперативного назначения (уничтожено до 10 боевиков)», — отметили там.

В свою очередь, в Минобороны России подтвердили RT, что поражены пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА Нацгвардии Украины в районе населенных пунктов Доброполье и Новогришино в ДНР.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Уничтожено дорогостоящее оборудование из стран НАТО

Российские летчики на Су-34 при помощи авиабомбы ФАБ-500 атаковали крупный пункт управления тяжелыми дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга», сообщает «Звезда».

«Вместе с ним уничтожены четыре расчета ударных БПЛА — не менее 12 боевиков, а также дорогостоящее оборудование натовского производства», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины совершили массовую беспилотную атаку на российскую столицу.