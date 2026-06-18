Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ, сбиты почти 200 БПЛА. Военкоры отметили важную особенность налета

ВСУ совершили крупнейший за два года налет на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли крупнейший за два года удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Москве.

Вывод об этом сделали, исходя из упомянутого мэром столицы Сергеем Собяниным числа сбитых дронов. В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили более 190 вражеских беспилотников за ночь.

Около 180 БПЛА сбили в период до восьми утра, однако на этом атака не закончилась — чуть позже Собянин сообщил о перехвате еще 14 дронов. Градоначальник подчеркнул, что сейчас на местах падений обломков дронов работают представители экстренных служб.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России особенностью налета назвали трехступенчатый план ВСУ

Массированная атака ВСУ была построена на трех ступенях — разведке, проверке и самом ударе. Об этой особенности плана противника рассказал военкор Александр Коц.

По его мнению, первая волна ударов прошла еще 16 июня, когда над столицей сбили 90 вражеских дронов. 17 июня ВСУ повторили тактику, а 18 июня реализовали отрепетированную атаку по уже разведанному коридору.

Низкий поклон зенитчикам, операторам РЭБ, экипажам ВКС, экстренным службам Москвы и Подмосковья, дроноводам-истребителям и инженерам, которые прямо сейчас восстанавливают НПЗ. Вы делаете невозможное — и делаете это в режиме новой нормы Александр Коц военный корреспондент

Стали известны типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

Для массированной атаки на Москву ВСУ использовали беспилотники типов «Лютый», FP-1, «Морок», «Бобер». В ходе удара Украина применила большую часть имеющихся у нее дальнобойных дронов.

Беспилотник «Лютый» считают самым мощным из тех, что сбили на подлете к столице. Он весит от 50 до 75 килограммов и обладает почти четырехметровой длиной и семиметровым размахом крыла. Дальность такого беспилотника составляет 1300-1500 километров.

FP-1 (Fire Point-1) — это ударный дрон самолетного типа, производством которого занимается украинская компания Fire Point. Чаще всего дрон используют для уничтожения стратегических целей на расстоянии до 1,6 тысячи километров. Он может нести боевую часть массой до 120 килограммов.

Беспилотники «Морок» и «Бобер» являются дронами-камикадзе. Оба они относятся к классу барражирующих боеприпасов и активно используются для ударов на большом расстоянии.

На фоне массированной атаки закрыли все аэропорты

Все четыре аэропорта Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский) временно закрыли в четверг, 18 июня, на фоне массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнили в организации. Из-за сложившейся ситуации россиянам объявили о задержке более 260 рейсов.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Во Внуково задержали 31 рейс, еще три рейса отменили. При этом объявили о задержке прилета трех рейсов и отмене прилета еще пяти. В Шереметьево россиян уведомили о задержке вылета сразу 67 рейсов и прилета еще 98 рейсов. В Домодедово задержали прилет 27 самолетов и отменили рейс. Задержаны на вылет и полностью сняты с него 27 бортов и еще два борта соответственно. В Жуковском отменили один рейс на вылет и задержали еще шесть бортов на прилет, один отменили.

Клиентов авиакомпаний призвали не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов онлайн на сайтах.