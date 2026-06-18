Дроны ВСУ атаковали Москву и один из НПЗ. Собянин сообщил о мерах по ликвидации последствий. Что известно на данный момент?

Собянин сообщил о принимаемых мерах по ликвидации последствий атаки дронов по МНПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую беспилотную атаку на российскую столицу. Нескольким вражеским дронам удалось достичь московского НПЗ, о чем в своих соцсетях сообщил градоначальник Сергей Собянин.

Как отметил мэр, силы противовоздушной обороны (ПВО) еще продолжают отражать удары. В настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий атаки. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Утром в четверг, 18 июня, мэр Москвы писал об уничтожении системой ПВО 15 беспилотников, летевших на столицу.

По данным, актуальным на 07:30 по московскому времени, число беспилотников, сбитых в Москве системой ПВО Минобороны РФ за эту атаку, достигло 137.

В Подмосковье дрон ВСУ попал в многоэтажку

Фото: Воробьев LIVE / Telegram

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ попал в многоэтажный жилой дом. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены оказались выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами, а также две балконные плиты.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома», — указал он.

Кроме того, в Люберцах обломки нескольких дронов рухнули на здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Части БПЛА упали и на кровлю торгового центра «Белая Дача». Произошло возгорание. Между тем, несколько дачных домов получили повреждения после атаки.

На текущий момент сведения о площади распространения пламени и возможных пострадавших уточняются.

Шереметьево эвакуировали на время атаки БПЛА

Пассажиров, находящихся в аэропорту Шереметьево, оперативно эвакуировали в безопасные места из-за угрозы БПЛА. Защитная мера коснулась и тех, кто уже был в это время в самолетах, отмечает воздушная гавань.

После снятия временных ограничений сотрудники аэропорта вернулись на рабочие места, пассажиров организованно сопроводили из укрытий в терминалы.

Ранее в Минобороны выпустили заявление о том, что в ночь на 16 июня средства ПВО сбили над российскими регионами 172 украинских дрона. Атаки пришлись на Астраханскую, Рязанскую, Орловскую, Воронежскую и Тульскую области, а также на Московский регион, Краснодарский край и Крым. Кроме того, БПЛА ВСУ сбили над водами Черного и Азовского морей.