Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 18 июня 2026Россия

Украинские дроны атаковали подмосковные дачи

Воробьев: В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены несколько дачных домов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Московской области несколько дачных домов получили повреждения после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. В поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется. В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома», — сообщил он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. На всех адресах работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медицинских служб, добавил Воробьев.

Губернатор Подмосковья также сообщил, что в Жуковском украинский дрон попал в многоэтажный жилой дом. Помимо этого, в Люберцах обломки нескольких беспилотников упали на здание фитнес-центра и на объект в промышленной зоне. Также обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Москву и один из НПЗ. Собянин сообщил о мерах по ликвидации последствий. Что известно на данный момент?

    Появились кадры последствий ударов ВСУ по Подмосковью

    Известного музыканта не стало в 36 лет при загадочных обстоятельствах

    Информация о волонтерах и военных объектах стоила россиянину девяти лет колонии

    Объявлено о разрушениях в шести населенных пунктах Подмосковья после ударов БПЛА

    Дроны ВСУ достигли Московского нефтезавода

    Стало известно о планах масштабных чисток в России в 1996 году

    Страна НАТО резко сократила поставки одного вида продукции в Россию

    Олимпийский чемпион одним словом охарактеризовал отношение IIHF к российским хоккеистам

    Средства ПВО суммарно сбили 137 летевших на Москву украинских беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok