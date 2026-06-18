В подмосковном городе дрон ВСУ попал в многоэтажный дом

Воробьев: В подмосковном Жуковском дрон ВСУ попал в многоэтажный дом

В подмосковном Жуковском дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома.

В Люберцах обломки нескольких беспилотников упали на здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Кроме того, обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача». Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.

Ранее 18 июня мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) удалось достичь московского НПЗ. Он уточнил, что в настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий атаки.