Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:20, 18 июня 2026Россия

Собянин сообщил о принятии мер к ликвидации последствий атаки БПЛА по МНПЗ

Собянин: Принимаются меры к ликвидации последствий атаки БПЛА по МНПЗ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массовую атаку, нескольким беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) удалось достичь московского НПЗ. Об этом 18 июня в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий атаки.

Ранее утром мэр Москвы писал об уничтожении системой противовоздушной обороны МО РФ пятнадцати беспилотников, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, указал Собянин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и США подписали меморандум по прекращению войны. Сразу после этого они обменялись угрозами

    В ЕС задумались о пересмотре статуса уже выданных россиянам виз

    ВСУ перебросили в Сумскую область элитный спецназ

    В подмосковном городе дрон ВСУ попал в многоэтажный дом

    Британец вышел из тюрьмы в Таиланде и рассказал об изнасиловании и избиении палками

    Во Франции превратили старый танк в робота REFURBOT

    Россияне стали меньше бояться звонков мошенников по одной причине

    В сожженном ВСУ селе нашли польский след

    Над Украиной заметили российские «Бандероли»

    Собянин сообщил о принятии мер к ликвидации последствий атаки БПЛА по МНПЗ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok