Собянин сообщил о принятии мер к ликвидации последствий атаки БПЛА по МНПЗ

Собянин: Принимаются меры к ликвидации последствий атаки БПЛА по МНПЗ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массовую атаку, нескольким беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) удалось достичь московского НПЗ. Об этом 18 июня в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий атаки.

Ранее утром мэр Москвы писал об уничтожении системой противовоздушной обороны МО РФ пятнадцати беспилотников, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, указал Собянин.