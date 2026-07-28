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11:43, 28 июля 2026 (обновлено: 11:49, 28 июля 2026)Россия

Раскрыто число крестившихся в зоне СВО российских бойцов

С начала СВО священники крестили более 65 тысяч российских военнослужащих
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С февраля 2022 года священники крестили более 65 тысяч российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Их число раскрыл исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ синодального отдела РПЦ Георгий Шабалов, передает РИА Новости.

По словам священника, крещеных бойцов на СВО — большинство, и часть из них пришли к вере уже на фронте.

«Кого-то крестили в детстве, а кто-то пришел к вере в сознательном возрасте: был раньше неверующим или последователем других религий. У всех свой путь к Богу (...) Не всегда люди самостоятельно могут найти этот путь. Священник тут очень важную функцию выполняет: он и поддерживает духовно, и у него можно спросить что-то, уточнить. Священники востребованы, к ним относятся с уважением. За годы СВО они заслужили свой авторитет», — обозначил Шабалов.

Он также добавил, что более 3,5 тысячи священников уже побывали в зоне проведения СВО, где совершали церковные таинства и общались с военнослужащими.

Ранее главный военный священник в зоне спецоперации протоиерей Дмитрий Василенков назвал одной из главных задач российского духовенства подготовку эффективных солдат для СВО. При этом он подчеркнул, что мобилизация и вооружение россиян необязательно даст нужный министерству обороны результат. Он назвал эффективными лишь тех бойцов, кто прошел подготовку от РПЦ.

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