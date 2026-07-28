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12:51, 28 июля 2026 (обновлено: 13:20, 28 июля 2026)Мир

В ЕС усомнились в готовности защищать Украину

В ЕС усомнились в готовности Европы защищать Украину даже к 2040 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jarno Vuorinen / Reuters

Европа не успеет подготовиться к обеспечению защиты Украины даже за 15 лет, считает почетный гендиректор Еврокомиссии Пьер Мирель. Об этом пишет Euractiv.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне. По мнению Миреля, это «необычная» идея, и он сомневается, что «коалиция желающих» будет готова оказать такую поддержку. Еврочиновник утверждает, что Европа не будет готова защищать Украину даже к 2040 году.

Ранее финансовый аналитик Петер Абелин в эфире шведского телеканала SwebbTV заявил, что конфликта на Украине можно было избежать при наличии диалога между Россией и Европейским союзом (ЕС). По мнению Абелина, конфликт на Украине был создан искусственно и на самом деле является прокси-войной. «И многие на Западе заинтересованы в ее продолжении», — признался он.

«Меня поражает, что регулярных переговоров с Россией у нас не ведется с середины 1990-х годов. В таком случае никакого конфликта у нас не было бы вовсе», — высказался он.

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