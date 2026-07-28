Россиянам назвали неочевидные причины дневной сонливости

Терапевт Сухарева назвала анемию причиной дневной сонливости

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что некоторые люди испытывают чрезмерную дневную сонливость, несмотря на достаточную продолжительность ночного сна. Неочевидные причины этого состояния она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Первой причиной Сухарева назвала использование некоторых лекарств, таких как антигистаминные препараты первого поколения, седативные средства и антидепрессанты. Также дневная сонливость может возникнуть из-за анемии и гипотиреоза, написала она.

В число других причин врач включила депрессию и иные ментальные проблемы, сменную работу, синдром обструктивного апноэ сна и нейродегенеративные патологии. «Но существует и первичная гиперсомния — самостоятельное расстройство сна, при котором выраженная сонливость не объясняется другими заболеваниями», — добавила Сухарева.

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