Губернатор Развожаев: Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

До этого об угрозе опасности атаки беспилотников заявили власти Крыма. Жителей полуострова призвали не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

В Минобороны рассказали, что за минувшую ночь над регионами России сбили 356 украинских дронов. Налетам БПЛА подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым. Кроме того, дроны были ликвидированы над акваторией Азовского моря.

Еще раньше в подмосковном Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской.

