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18:32, 28 июля 2026 (обновлено: 18:40, 28 июля 2026)Путешествия

Сотрудник визового центра в Москве унизил россиянку и предложил снять с нее трусы

Сотрудник VAC Global в Москве унизил россиянку и предложил снять с нее трусы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @tarot.daari

Сотрудник визового центра VAC Global в Москве унизил российскую туристку, подавшую заявление на шенген, и предложил снять с нее трусы. Об этом сама заявительница рассказала в нескольких роликах на своей странице @tarot.daari в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Дарии, она обратилась в офис VAC Global на проспекте Мира, 42, чтобы оформить шенгенскую визу в Испанию. При подаче документов девушка утвердила нужные ей сроки получения въездного документа — после поездки у нее была запланирована операция, которую нельзя было перенести. Однако центр сдвинул сроки, а после и вовсе перестал отвечать на сообщения россиянки.

Тогда Дария поехала в офис VAC Global, чтобы разобраться в ситуации и вернуть потраченные на их услуги 125 тысяч рублей. Девушка рассказала, что один из сотрудников — взрослый мужчина — начал унижать ее, что подтверждают видеозаписи, сделанные ею на телефон. Оппонент неоднократно обращал внимание на внешний вид Дарии, называл ее штаны с кружевом трусами и предлагал их снять. Затем мужчина и вовсе перешел к угрозам, пообещав, что россиянка больше не сможет попасть в Европу.

«В тот момент мне было по-настоящему страшно и очень мерзко. Я просто приехала решить вопрос с возвратом своих денег, а оказалась в ситуации, где чувствовала себя униженно и небезопасно», — пожаловалась Дария.

Ранее сообщалось, что отдыхающую на пляже в Севастополе туристку едва не изнасиловал пьяный мужчина. Инцидент произошел в районе Капитанской улицы.

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