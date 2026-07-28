Сотрудник визового центра в Москве унизил россиянку и предложил снять с нее трусы

Сотрудник VAC Global в Москве унизил россиянку и предложил снять с нее трусы

Сотрудник визового центра VAC Global в Москве унизил российскую туристку, подавшую заявление на шенген, и предложил снять с нее трусы. Об этом сама заявительница рассказала в нескольких роликах на своей странице @tarot.daari в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Дарии, она обратилась в офис VAC Global на проспекте Мира, 42, чтобы оформить шенгенскую визу в Испанию. При подаче документов девушка утвердила нужные ей сроки получения въездного документа — после поездки у нее была запланирована операция, которую нельзя было перенести. Однако центр сдвинул сроки, а после и вовсе перестал отвечать на сообщения россиянки.

Тогда Дария поехала в офис VAC Global, чтобы разобраться в ситуации и вернуть потраченные на их услуги 125 тысяч рублей. Девушка рассказала, что один из сотрудников — взрослый мужчина — начал унижать ее, что подтверждают видеозаписи, сделанные ею на телефон. Оппонент неоднократно обращал внимание на внешний вид Дарии, называл ее штаны с кружевом трусами и предлагал их снять. Затем мужчина и вовсе перешел к угрозам, пообещав, что россиянка больше не сможет попасть в Европу.

«В тот момент мне было по-настоящему страшно и очень мерзко. Я просто приехала решить вопрос с возвратом своих денег, а оказалась в ситуации, где чувствовала себя униженно и небезопасно», — пожаловалась Дария.

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