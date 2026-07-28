Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:49, 28 июля 2026 (обновлено: 19:20, 28 июля 2026)Путешествия

Мужчина потрогал ягодицы пяти женщин в аэропорту Европы и поплатился

Пьяный мужчина домогался пяти женщин в Duty Free аэропорта в Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: rawpixel / Designed by Magnific

Пьяный мужчина домогался пяти женщин в аэропорту Европы и поплатился на 59,8 тысячи рублей. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Станстед, Великобритания. 47-летний Славомир Зиеба пропустил свой рейс до Польши и в магазине World Duty Free прикоснулся неподобающим образом к ягодицам пассажирки. Затем Зиеба извинился и ушел.

Материалы по теме:
Белые рабыни Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
Белые рабыниМигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
6 января 2018
«Самцы — это ошибка природы» Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Самцы — это ошибка природы»Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
17 ноября 2021

Через время мужчина вновь вернулся в магазин и ущипнул за ягодицу другую женщину. После этого он опоздал на второй рейс и потрогал ягодицы еще трех дам. Служба безопасности салона его задержала.

Сперва Зиеба отрицал вину: он заявил, что в Duty Free было многолюдно, и он ничего не помнит. Когда ему показали запись с камер видеонаблюдения, поляк признал вину и сослался на употребление большого количества алкоголя. В итоге его приговорили к 80 часам общественных работ, а также обязали выплатить 574 фунта стерлингов (59,8 тысячи рублей): 114 (11,8 тысячи рублей) в качестве сбора, 85 (8,9 тысячи) за судебные издержки и по 75 фунтов (7,8 тысячи рублей) каждой жертве.

Ранее пьяный мужчина в Севастополе едва не надругался над 65-летней туристкой. Инцидент произошел в районе Капитанской улицы.

Обсудить

Последние новости

«До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
Непопулярный в России автобренд намерен предложить россиянам новый кроссовер
«Такая у нас черта характера». Кремль заявил об информационной войне против России. Почему россияне этого не боятся
В сети нашли двойника Галкина
Психолог призвала москвичей не проверять телефон партнера
В Россию приедет Пупо
Вэнс рассказал о жестком споре с сенатором Грэмом об Украине
Мостовой высмеял отказ сборной Италии от Пирло
В России предложили ввести лимиты для европротокола
В Белом доме раскрыли детали встречи Трампа и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok