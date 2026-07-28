Мужчина потрогал ягодицы пяти женщин в аэропорту Европы и поплатился

Пьяный мужчина домогался пяти женщин в Duty Free аэропорта в Великобритании

Пьяный мужчина домогался пяти женщин в аэропорту Европы и поплатился на 59,8 тысячи рублей. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Станстед, Великобритания. 47-летний Славомир Зиеба пропустил свой рейс до Польши и в магазине World Duty Free прикоснулся неподобающим образом к ягодицам пассажирки. Затем Зиеба извинился и ушел.

Через время мужчина вновь вернулся в магазин и ущипнул за ягодицу другую женщину. После этого он опоздал на второй рейс и потрогал ягодицы еще трех дам. Служба безопасности салона его задержала.

Сперва Зиеба отрицал вину: он заявил, что в Duty Free было многолюдно, и он ничего не помнит. Когда ему показали запись с камер видеонаблюдения, поляк признал вину и сослался на употребление большого количества алкоголя. В итоге его приговорили к 80 часам общественных работ, а также обязали выплатить 574 фунта стерлингов (59,8 тысячи рублей): 114 (11,8 тысячи рублей) в качестве сбора, 85 (8,9 тысячи) за судебные издержки и по 75 фунтов (7,8 тысячи рублей) каждой жертве.

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