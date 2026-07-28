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19:57, 28 июля 2026 (обновлено: 20:06, 28 июля 2026)Путешествия

Названы лучшие пляжи мира

Beach.com назвал пляж Транк-Бэй в США лучшим в мире
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Juancat / Shutterstock / Fotodom

Пляж Транк-Бэй на северном побережье острова Сент-Джон, США, назван лучшим в мире в 2026 году. Соответствующий рейтинг составил сайт Beach.com.

Известно, что эксперты наиболее часто рекомендуют туристам посетить именно это место. Морская вода у берегов Транк-Бэй имеет ярко-бирюзовый оттенок, а условия отдыха там считаются идеальными. «Он расположен в национальном парке на фоне потрясающего горного пейзажа. И, кроме того, вы получаете идеальное сочетание — мягкий белый песок и невероятную бирюзовую воду», — отметили эксперты.

На втором месте рейтинга оказался пляж Элафонисси в Греции, а третью строчку занял Грейс-Бэй на острове Провиденсьялес (Теркс и Кайкос).

Ранее греческая набережная на полуострове Кассандра была названа самым красивым пляжем Европы. Это место часто называют «голубой лагуной» из-за прозрачной бирюзовой воды и мягкого золотистого песка, которые окружают сосновые заросли.

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