Названы лучшие пляжи мира

Beach.com назвал пляж Транк-Бэй в США лучшим в мире

Пляж Транк-Бэй на северном побережье острова Сент-Джон, США, назван лучшим в мире в 2026 году. Соответствующий рейтинг составил сайт Beach.com.

Известно, что эксперты наиболее часто рекомендуют туристам посетить именно это место. Морская вода у берегов Транк-Бэй имеет ярко-бирюзовый оттенок, а условия отдыха там считаются идеальными. «Он расположен в национальном парке на фоне потрясающего горного пейзажа. И, кроме того, вы получаете идеальное сочетание — мягкий белый песок и невероятную бирюзовую воду», — отметили эксперты.

На втором месте рейтинга оказался пляж Элафонисси в Греции, а третью строчку занял Грейс-Бэй на острове Провиденсьялес (Теркс и Кайкос).

Ранее греческая набережная на полуострове Кассандра была названа самым красивым пляжем Европы. Это место часто называют «голубой лагуной» из-за прозрачной бирюзовой воды и мягкого золотистого песка, которые окружают сосновые заросли.