Депутат Журавлев: Необходимо ликвидировать каждого британского военного на Украине

России достаточно показать несколько атомных подводных лодок в Ла-Манше, чтобы «английские денди наложили в штаны». Так на заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Энди Бернем заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева. Британский премьер отмечал, что его страна будет поддерживать Украину до тех пор, пока не наступит прочный и справедливый мир.

«Каждого британского военного, который появится на Украине, ликвидировать прицельно, и посмотрим, что скажет Бернем, когда в Лондон, в обратную сторону, из Киева потянутся вереницы цинковых гробов», — сказал Журавлев.

СМИ писали, что Энди Бернем пообещал направить войска на Украину, но только при одном условии. Так, британское правительство выполнит все свои обязательства перед Киевом, когда прекращение огня вступит в силу и конфликт завершится.