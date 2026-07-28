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20:03, 28 июля 2026 (обновлено: 20:10, 28 июля 2026)Россия

В России высказались об отправке атомных подлодок в Ла-Манш

Депутат Журавлев: Необходимо ликвидировать каждого британского военного на Украине
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

России достаточно показать несколько атомных подводных лодок в Ла-Манше, чтобы «английские денди наложили в штаны». Так на заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Энди Бернем заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева. Британский премьер отмечал, что его страна будет поддерживать Украину до тех пор, пока не наступит прочный и справедливый мир.

«Каждого британского военного, который появится на Украине, ликвидировать прицельно, и посмотрим, что скажет Бернем, когда в Лондон, в обратную сторону, из Киева потянутся вереницы цинковых гробов», — сказал Журавлев.

СМИ писали, что Энди Бернем пообещал направить войска на Украину, но только при одном условии. Так, британское правительство выполнит все свои обязательства перед Киевом, когда прекращение огня вступит в силу и конфликт завершится.

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