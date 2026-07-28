Великобритания пообещала направить свои войска на Украину при одном условии

В Великобритании пообещали направить войска на Украину после завершения конфликта

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал направить войска на Украину, но только при одном условии. Передает издание The Independent.

Бернем подчеркнул, что британское правительство выполнит все свои обязательства перед Киевом, когда прекращение огня вступит в силу и конфликт завершится.

«Мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», — заявил премьер-министр.

Лондон, по его словам, не перестанет поддерживать Украину, а также продолжит усиливать давление, чтобы достичь полной и безоговорочной остановки конфликта.

Информацию о назначении Энди Бернема на пост премьер-министра Великобритании Букингемский дворец подтвердил 20 июля.

После чего, Бернем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал заявление о России.