Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

WSJ: Трамп выразил новый оптимизм в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп снова оптимистически настроен по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Более года президент Трамп в частных беседах с советниками настаивал на том, что Украина проигрывает войну. Однако (...) в последние недели он выразил новый оптимизм в отношении Украины и ее лидера Владимира Зеленского», — передает издание слова своих собеседников.

По данным источников, эти изменения произошли после нескольких встреч на полях глобальных саммитов, где Зеленский пытался очаровать Трампа. Уточняется, что эта стратегия президента Украины является частью целенаправленной кампании европейских лидеров по улучшению отношений с США.

Ранее старший директор европейской консалтинговой компании Rasmussen Global Харри Неделку заявил, что урегулирование конфликта на Украине выходит на первый план для Трампа. Он отметил, что Зеленский также может помочь Трампу укрепить авторитет его администрации.