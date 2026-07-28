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09:28, 28 июля 2026 (обновлено: 09:33, 28 июля 2026)Россия

Россиянка заявила об избиении и угрозах насилием в отделе полиции

Девушка заявила об избиении и угрозах сексуальным насилием в полиции в Королеве
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

Девушка заявила об избиении и угрозах сексуальным насилием в отделе полиции в Королеве. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

19-летняя россиянка в беседе с изданием отметила, что 24 июля вечером находилась в магазине «Пятерочка» на Большой Комитетской улице. На кассе самообслуживания у девушки возникли сложности со сканированием упаковки огурцов, и она обратилась к кассиру за помощью. В ответ та потребовала, чтобы покупательница продемонстрировала содержимое сумки, поскольку ее заподозрили в краже алкоголя. Девушка не стала ничего показывать и отвергла все обвинения: она посоветовала сотруднице магазина посмотреть записи с камер. В ситуацию вмешалась также директор торговой точки, позднее она же вызвала полицию.

Покупательница параллельно заявила в службу «112» о том, что ее против воли удерживают в магазине, и написала родителям. Двое полицейских, приехавших на вызов, скрутили девушку и посадили в автомобиль, не показав ей удостоверения, утверждает пострадавшая.

В Болшевском отделе полиции, как указала девушка, ее вещи проверили — никаких продуктов в них не оказалось. Затем пострадавшую разместили в ИВС, спустя время один из оперативников отвел девушку на второй этаж. В пути туда, как говорит жительница Подмосковья, мужчина бросал ее об стены, грубо толкал на ступеньки. Когда девушка упала, полицейский придавил ее всем телом, добавила пострадавшая.

Полицейский взял с девушки объяснительную, которую та не подписала. Он также хотел взять у нее отпечатки пальцев, но она воспротивилась этому. Правоохранитель, как утверждает девушка, разозлился и угрожал переломать ей пальцы. Из полиции пострадавшую забрали родители. В травмпункте у нее зафиксировали ушиб мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Ее семья намерена обратиться в Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина снимала драку на телефон и была избита металлической банкой.

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