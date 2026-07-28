Южнокорейский миллиардер выплатит бывшей жене 53 миллиарда рублей

Миллиардер Чхве Тхэ Вон выплатит бывшей жене Но Со Ен 53 млрд рублей после развода

Южнокорейский миллиардер Чхве Тхэ Вон выплатит бывшей жене Но Со Ен сотни миллионов долларов после развода. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Известно, что спор о разделе имущества экс-супругов длился более десяти лет. В конечном итоге Сеульский высший суд обязал 65-летнего председателя правления крупнейшей корпорации SK Group выплатит бывшей жене 944 миллиарда вон (53 миллиарда рублей). Сумма к выплате составила 12 процентов от состояния Вона, которое оценивается примерно в 5,6 миллиарда долларов.

По решению суда, Ен имеет право на одну треть совместного имущества. При этом судья учел имущественное положение супругов на момент заключения брака и вклад каждого из них в накопление семейного состояния.

«Стоимость акций значительно выросла благодаря предпринимательской деятельности Чхве Тхэ Вона в период брака, однако домашний труд Но Со Ен, воспитание детей и ее общественная деятельность, связанная с SK Group, также способствовали этому», — говорится в решении.

Известно, что Но Со Ен — 65-летняя дочь бывшего президента Южной Кореи Но Тхэ У. Она вышла замуж за Чхве Тхэ Вона в 1988 году, в браке у них родились трое детей. Их союз распался в 2015-м году, когда бизнесмен опубликовал в газете письмо с признанием, что у него есть любовница и внебрачный ребенок. Официальный развод был оформлен в 2017 году.

В апреле была раскрыта судьба роскошного имущества Самойловой и Джигана после развода.