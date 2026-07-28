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09:52, 28 июля 2026 (обновлено: 10:06, 28 июля 2026)Ценности

Южнокорейский миллиардер выплатит бывшей жене 53 миллиарда рублей

Миллиардер Чхве Тхэ Вон выплатит бывшей жене Но Со Ен 53 млрд рублей после развода
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Южнокорейский миллиардер Чхве Тхэ Вон выплатит бывшей жене Но Со Ен сотни миллионов долларов после развода. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Известно, что спор о разделе имущества экс-супругов длился более десяти лет. В конечном итоге Сеульский высший суд обязал 65-летнего председателя правления крупнейшей корпорации SK Group выплатит бывшей жене 944 миллиарда вон (53 миллиарда рублей). Сумма к выплате составила 12 процентов от состояния Вона, которое оценивается примерно в 5,6 миллиарда долларов.

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По решению суда, Ен имеет право на одну треть совместного имущества. При этом судья учел имущественное положение супругов на момент заключения брака и вклад каждого из них в накопление семейного состояния.

«Стоимость акций значительно выросла благодаря предпринимательской деятельности Чхве Тхэ Вона в период брака, однако домашний труд Но Со Ен, воспитание детей и ее общественная деятельность, связанная с SK Group, также способствовали этому», — говорится в решении.

Известно, что Но Со Ен — 65-летняя дочь бывшего президента Южной Кореи Но Тхэ У. Она вышла замуж за Чхве Тхэ Вона в 1988 году, в браке у них родились трое детей. Их союз распался в 2015-м году, когда бизнесмен опубликовал в газете письмо с признанием, что у него есть любовница и внебрачный ребенок. Официальный развод был оформлен в 2017 году.

В апреле была раскрыта судьба роскошного имущества Самойловой и Джигана после развода.

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