Основатель Pink Floyd увидел в основе мировоззрения европейцев насилие и грабеж

Музыкант Роджер Уотерс: Евросоюз сохранил мировоззрение насилия и грабежа

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался на тему мировоззрения Евросоюза, в котором, по его мнению, сохранилось влияние колониализма и империализма. Его слова передает RT.

«Мы, белые европейцы, плавали по всему миру, воруя, насилуя, грабя. Называлось это колониализмом и империализмом, и мы, европейцы, за это в ответе. Увы, нынешняя политика Евросоюза показывает, что это мировоззрение сохранилось», — заключил Уотерс.

По мнению музыканта, такое же мировоззрение характерно и для США, которые выстраивают «мир однополярной гегемонии, где Америка может грабить всех».

Ранее Уотерс призвал западные страны к сотрудничеству с Россией.