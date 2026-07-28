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10:54, 28 июля 2026 (обновлено: 10:58, 28 июля 2026)Культура

Основатель Pink Floyd увидел в основе мировоззрения европейцев насилие и грабеж

Музыкант Роджер Уотерс: Евросоюз сохранил мировоззрение насилия и грабежа
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался на тему мировоззрения Евросоюза, в котором, по его мнению, сохранилось влияние колониализма и империализма. Его слова передает RT.

«Мы, белые европейцы, плавали по всему миру, воруя, насилуя, грабя. Называлось это колониализмом и империализмом, и мы, европейцы, за это в ответе. Увы, нынешняя политика Евросоюза показывает, что это мировоззрение сохранилось», — заключил Уотерс.

По мнению музыканта, такое же мировоззрение характерно и для США, которые выстраивают «мир однополярной гегемонии, где Америка может грабить всех».

Ранее Уотерс призвал западные страны к сотрудничеству с Россией.

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