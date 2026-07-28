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11:57, 28 июля 2026 (обновлено: 12:03, 28 июля 2026)Россия

Российских депутатов призвали быть готовыми подставить плечо военным

Шеремет: Депутаты должны быть готовы в любой момент подставить плечо российским военным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал российских парламентариев быть готовыми подставить плечо военным. Его слова приводит РИА Новости.

«Депутатский корпус обязан быть готов в любой момент подставить плечо нашим военнослужащим», — обозначил Шеремет.

Парламентарий пояснил, что речь идет не только о поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей, но и об обладании непосредственно военными навыками. В качестве примера он привел депутатов, которые вступили в ряды добровольческого объединения «Барс-Крым».

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев оказался в центре скандала после того, как дал неудачное интервью адвокату Ивану Миронову. Когда речь зашла об участии парламентария в СВО, он вышел из себя, начал кричать и ругать интервьюера матом. После этого он выступил с заявлением о находящихся в зоне боевых действий членах его партии «Родина».

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