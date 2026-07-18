Основатель Pink Floyd выступил с призывом по России

Основатель Pink Floyd Уотерс призвал сотрудничать с Россией

Основатель культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что западным странам необходимо сотрудничать с Россией, а не нагнетать риторику о возможной войне. Своим мнением музыкант поделился в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы должны сотрудничать с Россией... Меня беспокоит, что некоторые люди в правительствах США, Великобритании и ЕС выступают с леденящими кровь жестокими заявлениями о возможности войны. Россия не собирается нападать на Европу», — сказал Уотерс.

При этом исполнитель напомнил о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией во Второй мировой войне. «Знаете ли вы, что они одержали победу во Второй мировой до того, как вы все в нее вступили?» — подчеркнул он.

Ранее Уотерс подвергал критике заявления западных политиков о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, назвав такие изречения «самой большой глупостью, которую он слышал в жизни».