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16:22, 18 июля 2026Культура

Основатель Pink Floyd выступил с призывом по России

Основатель Pink Floyd Уотерс призвал сотрудничать с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Такер Карлсон / YouTube

Основатель культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что западным странам необходимо сотрудничать с Россией, а не нагнетать риторику о возможной войне. Своим мнением музыкант поделился в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы должны сотрудничать с Россией... Меня беспокоит, что некоторые люди в правительствах США, Великобритании и ЕС выступают с леденящими кровь жестокими заявлениями о возможности войны. Россия не собирается нападать на Европу», — сказал Уотерс.

При этом исполнитель напомнил о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией во Второй мировой войне. «Знаете ли вы, что они одержали победу во Второй мировой до того, как вы все в нее вступили?» — подчеркнул он.

Ранее Уотерс подвергал критике заявления западных политиков о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, назвав такие изречения «самой большой глупостью, которую он слышал в жизни».

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