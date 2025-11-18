Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 18 ноября 2025Мир

Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал глупостью разговоры о Tomahawk для Киева
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Основатель культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс подверг критике заявления западных политиков о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, назвав такие изречения «самой большой глупостью, которую он слышал в жизни». Своим мнением музыкант поделился с журналистами РИА Новости.

Артист охарактеризовал европейское руководство, и в частности людей из Евросоюза, как «слабоумных», поскольку они рассуждают об отправке войск НАТО на Украину. «Они говорят об эскалации. И были все эти разговоры о предоставлении Украине "Томагавков". Это глупейшая вещь из тех, которые я когда-либо слышал в своей жизни», — заявил Уотерс.

При этом, по мнению исполнителя, эту идею удалось «продать» некоторым знаменитостям, которые открыто высказываются в поддержку Киева. Он считает, что данный факт просто показывает уровень глупости людей, которые могут купиться на это. Фронтмен Pink Floyd обратился к людям с просьбой проснуться и «перестань верить абсурдной пропаганде об Украине».

Ранее Уотерс призвал Лондон перестать поддерживать Киев. Рок-музыкант назвал абсурдом поддержку Киева и напомнил, что на Украину приезжал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, который запретил президенту Владимиру Зеленскому установить мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

    В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

    Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

    Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости