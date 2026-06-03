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19:55, 3 июня 2026Экономика

Молодежь нашла способ упростить покупку квартиры

«Гранель»: 40 % молодых россиян отказываются от отпуска ради покупки жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Многие молодые россияне решают отказаться от путешествий во время отпуска ради приобретения жилья. О том, как граждане упрощают покупку недвижимости, говорится в исследовании ГК «Гранель», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среди опрошенных в возрасте 18-28 лет 40 процентов заявили, что за последние два года отказывались от поездки или выбирали более дешевый вариант отдыха, чтобы накопить на первоначальный взнос или быстрее выплатить ипотеку. В то же время всего четыре процента респондентов решили отложить покупку участка или загородное строительство, а три процента — реже ходить в рестораны, кафе и салоны красоты.

В целом 38 процентам респондентов всех возрастов приходится экономить на других крупных тратах из-за покупки жилья. Еще 62 процента не пересматривают привычный образ жизни, несмотря на приобретение квартиры.

Отмечается, что другие возрастные группы экономят на отпуске значительно реже — среди россиян постарше снижение трат на отдых выбирают только пять процентов. Эксперты объясняют это тем, что у молодых граждан отпуск часто остается одной из немногих крупных гибких статей бюджета, тогда как расходы на автомобиль, загородное жилье или семейные нужды еще не занимают значительную долю затрат.

Ранее сообщалось, что самым популярным форматом новостроек в России по-прежнему являются однокомнатные квартиры и студии. Доля такого жилья в отдельных проектах может достигать 60-70 процентов.

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