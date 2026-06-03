ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 3 июня 2026Экономика

Назван самый популярный среди россиян вид квартир

Депутат Аксененко: Больше половины экспозиции в России занимают однушки
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самыми популярными квартирами в первичном сегменте в России остаются «малогабаритки». Долю таких лотов в беседе с «Газетой.Ru» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Больше половины экспозиции на первичном рынке сейчас занимают однокомнатные квартиры. Доля таких лотов вместе со студиями в отдельных проектах может достигать 60-70 процентов, отметил депутат. Изменения коснулись и среднего метража жилья — он сократился до 44-45 квадратных метров.

Такую тенденцию Аксененко объясняет не личными предпочтениями приобретателей, а соображениями экономии в период высоких цен на недвижимость и заградительных ипотечных ставок. При таких обстоятельствах единственный способ купить жилье — это максимально урезать его площадь, пренебрегая удобством. «Люди покупают не тот формат жилья, который действительно нужен семье, а тот, на который они могут пройти по ежемесячному платежу», — пояснил парламентарий.

На изменившийся спрос реагируют девелоперы, сокращая в проектах число семейных квартир с отдельными комнатами, большими кухнями и местами хранения. В настоящее время такие лоты можно чаще заметить в бизнес- и премиум-проектах. Влияет на такое распределение экспозиции и рынок аренды: небольшие квартиры дешевле снимать, а спрос на них стабильнее.

Перспектива уменьшения доли крупногабаритных квартир только усугубляет демографическую ситуацию в стране, возмутился Аксененко. Если структура предложения не изменится, в перспективе 10-15 лет мегаполисы столкнутся с дефицитом семейного жилья, перегрузкой инфраструктуры и снижением качества жизни целого поколения, опасается депутат.

Ранее были названы субъекты России с самыми маленькими квартирами в новостройках. Так, средняя площадь возводимого жилья в Санкт-Петербурге составляет 41,4 квадратного метра, а в Ленобласти — 41,3 квадратного метра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян снова захотел в Россию

    Зеленский сменил заместителя командующего Нацгвардией

    Голубь мира отказался взлетать с рук премьера Армении

    Назван способ решить проблему с доступностью жизненно важных лекарств в России

    В Минфине высказались о сроках введения акциза на импортную сталь

    В России высказались о реакции Красного Креста на увиденное в Старобельске

    Священник назвал неожиданную причину переезда в Москву

    Aurus представил две новые модели и кабриолет в Петербурге

    Трамп назвал себя причиной существования Израиля

    Власть над водой призвали не давать богачам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok