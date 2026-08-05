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11:05, 5 августа 2026 (обновлено: 11:20, 5 августа 2026)Ценности

Самая красивая женщина в мире в ультракоротких шортах снялась для рекламы

Супермодель Белла Хадид в шортах и топе снялась для рекламы Alo
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alo

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде снялась для рекламы бренда Alo. Кадры опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

29-летняя знаменитость, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, позировала перед фотографом в ультракоротких шортах и топе. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.

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7 мая 2019

Образ Хадид завершили черные кроссовки. Стилисты сделали ей укладку с эффектом мокрых волос и макияж в нейтральных оттенках.

В июне Белла Хадид пожаловалась на неизлечимую болезнь. Речь шла о болезни Лайма, с которой модель борется много лет. Манекенщица призналась, что спит большую часть дня, поскольку ей не помогают рекомендации врачей.

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