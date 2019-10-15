Названа женщина с идеальной внешностью

Внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Об этом сообщает The Sun.

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Помимо Беллы Хадид, которая заняла первое место в рейтинге хирурга, были протестированы и другие знаменитости. Так, на второе место попала певица Бейонсе, которая получила 92,44 процента, а третьей стала актриса Эмбер Херд — 91,85 процента. За ними последовали певица и актриса Ариана Гранде (91,81), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64) и супермодель Кейт Мосс (91,05).

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В список также попали актрисы Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, набравшие 90,91 и 90,51 процента соответственно. Замыкающими в рейтинге стали певица Кэти Перри (90,08) и топ-модель Кара Делевинь (89,99).

Примечательно, что родная сестра лидера — Беллы Хадид — Джиджи не попала в первую десятку.

В марте 2018 года доктор Де Сильва проводил аналогичное исследование среди женской половины королевской семьи. Так, пропорции жены принца Гарри Меган Маркл получили 87,4 процента, а жены принца Уильяма Кейт Миддлтон — 86,8 процента.

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.

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