Назван самый симметричный член королевской семьи

Принца Гарри назвали самым красивым молодым мужчиной в королевской семье благодаря симметричности его лица. Об этом сообщает Daily Mail.
Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лица всех молодых людей из семьи c правилом Золотого сечения.
Черты лица принца Гарри набрали 81,4 процента. Герцог Кембриджский Уильям отстал от брата на 0,5 процента. Его подвело чересчур продолговатое лицо.
Сын принцессы Анны 40-летний Питер Филлипс получил 80,4 процента, а муж Зары Филлипс и звезда регби Марк Тиндалл — 76,7 процента.
В марте хирург Де Сильва проводил аналогичное исследование среди женской половины семьи. Пропорции невесты принца Гарри Меган Маркл получили 87,4 процента, Кейт Миддлтон — 86,8 процента, Зары Филлипс — 81,6 процента.
Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.