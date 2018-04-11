Меган Маркл нашли нового мужа

Ко дню королевской свадьбы выпустили коллекцию сувенирной продукции с изображением принца Гарри и Меган Маркл, однако вместо портрета принца на тарелки нанесли фотографию британского исполнителя Эда Ширана. Об этом сообщает Mirror.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди увидел посуду на сайте онлайн-ретейлера Etsy и поделился своими впечатлениями в Twitter. «Обожаю всякие сувениры с Принцем Гарри и Меган Маркл. Только мне кажется, некоторым компаниям следует чуть больше времени уделять исследованиям», — написал он.

— The Royal Chef (@DarrenMcGrady) 09 апреля 2018, 20:34

«Когда ты можешь делать единственную работу, и делаешь неправильно даже ее», — шутили другие пользователи соцсети в комментариях.

Однако автор предложения с тарелкой стоимостью 35 долларов на сайте Etsy заявила, что фотография Эда Ширана была напечатана в шутку.

Материалы по теме Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018-го.

В марте принц Гарри и его невеста Меган Маркл запланировали выпуск сувенирной продукции, чтобы собрать средства для бездомных Виндзора. Акцию решили устроить после скандала из-за предложения полиции убрать всех бомжей с улиц Виндзора перед церемонией.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!