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04:35, 31 июля 2026Ценности

25-летняя дочь Ивана Урганта снялась топлес

25-летняя дочь Ивана Урганта Эрика Куталия опубликовала откровенные фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @e_ttg

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась откровенными снимками с фанатами. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя блогерша снялась топлес в белых колготках с цветочным принтом и туфлях на каблуках. Один из кадров инфлюэнсер обработала с помощью фотошопа, заменив паркетный пол на лужу грязи. «Злая Е», — подписала девушка пост.

В июне Куталия раскрыла безобразные подробности отношений с рэпером 9mice. 25-летняя блогерша рассказала, что бывший парень распускает про нее негативные слухи в «московской тусовке», а также травит в соцсетях. Инфлюэнсер также уличила певца во лжи: по словам Куталии, они жили вместе, обсуждали семью и детей, а после того, как девушка приняла решение о расставании, музыкант в публичном поле называл себя инициатором разрыва.

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