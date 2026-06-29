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18:11, 29 июня 2026Ценности

Дочь Урганта раскрыла безобразные подробности отношений с рэпером

Дочь Урганта Эрика Куталия обвинила популярного рэпера 9mice в травле и абьюзе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @e_ttg

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия обвинила в абьюзе популярного рэпера 9mice. Безобразные подробности об отношениях с экс-возлюбленным она раскрыла в личном Telegram-канале.

25-летняя блогерша рассказала, что бывший парень распускает про нее негативные слухи в «московской тусовке», а также травит в соцсетях. Инфлюэнсер также уличила певца во лжи: по словам Куталии, они жили вместе, обсуждали семью и детей, а после того, как девушка приняла решение о расставании, музыкант в публичном поле называл себя инициатором разрыва.

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«И сейчас ты, взрослый мужик, распускаешь слухи про меня внутри московской тусовки? А, еще в твиттере буллишь. Если я такая "талая" и "никому не нужная", тебе должно быть плевать на меня? А ты все ходишь и рассказываешь разные версии разным людям, какая я», — отметила дочь Урганта.

И самое смешное то, что я ничего не сделала этому человеку. Мне не за чем врать. Смысла ноль. Но я уже устала терпеть и своим молчанием спасать твою лицемерную гнилую душу

Эрика Куталия

Ранее в июне 18-летняя дочь Урганта восхитила фанатов снимками с выпускного.

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