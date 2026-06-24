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12:15, 24 июня 2026Ценности

18-летняя дочь Урганта восхитила фанатов снимками с выпускного

18-летняя дочь Ивана Урганта Нина опубликовала снимки с выпускного вечера
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @urgantnina

Дочь телеведущего Ивана Урганта Нина поделилась снимками с выпускного вечера. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

18-летняя наследница шоумена опубликовала серию фото, на которых позировала с друзьями. На размещенных кадрах видно, что для праздника девушка выбрала черное платье, которое дополнил чокер с розой.

Подписчики восхитились внешностью Ургант в комментариях под публикацией. «Красавица», «Самая красивая», «Королева выпускного», «Очень похожи на Ивана», «Афродита», — высказывались многочисленные фанаты.

В апреле старшая дочь Ивана Урганта Эрика Куталия также порадовала поклонников новыми фото.

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