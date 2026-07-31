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04:44, 31 июля 2026 (обновлено: 04:51, 31 июля 2026)Россия

Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград

Бочаров: Пятеро человек были госпитализированы в результате атаки БПЛА ВСУ на Волгоград
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram, в результате атаки пострадали пятеро человек.

Всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, поврежден многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.

Произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. Бочаров сообщил о работе оперативных служб на местах происшествий.

Ранее же сообщалось, что из-за удара ВСУ по складу, Волгоград заволокло густым дымом, жителей попросили плотно закрыть окна.

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