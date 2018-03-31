Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри

На свадьбе принца Гари и Меган Маркл будет около 600 гостей, приглашения разосланы, сообщает Harper's Bazaar.

Со стороны жениха на церемонию придут бывший президент США Барак Обама, с которым принц поддерживает дружеские отношения, и его супруга Мишель, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, кронпринцесса Швеции Виктория и королевская семья Испании.

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В январе сообщалось, что Обама может остаться без приглашения на торжество, поскольку в английской королевской семье опасаются, что это может выглядеть вызовом нынешнему президенту Дональду Трампу.

Помимо политиков, принц Гарри пригласил своих бывших девушек Челси Дэви и Крессиду Бонас, а также Дэвида и Викторию Бекхэм, актрису Марго Робби. На торжестве, скорее всего, выступят Элтон Джон, Эд Ширан, Элли Голдинг и Крис Мартин.

Со стороны невесты на свадьбу приглашена лучшая подруга Маркл, индийская актриса Приянка Чопра, ее партнеры по сериалу «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс и Эбигейл Спенсер, а также Оливия Палермо, теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Торжественный обед, устроенный королевой Елизаветой II, пройдет в зале Святого Георгия.

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