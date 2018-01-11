Невесту принца Гарри завалили колкостями из-за слишком роскошной жизни

Сводная сестра невесты принца Гарри Меган Маркл назвала ее жадной и обвинила в нежелании помогать отцу. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца», — заявила 52-летняя Саманта Грант (Samantha Grant). Женщина ссылалась на платье Маркл от элитного британского бренда Ralph & Russo, которое актриса надела во время фотосессии в честь помолвки с принцем Гарри.

По словам Грант, ее 73-летний отец страдает от боли в ногах и обратился к врачу, чтобы иметь возможность довести Маркл до алтаря на свадебной церемонии. Однако на необходимые процедуры ему нужны деньги, которых у него нет.

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Грант не первый раз нападает на сводную сестру: еще до объявления о помолвке она обещала выпустить «разоблачительную» книгу о Маркл, после которой, по ее словам, принц Гарри будет вынужден расстаться с актрисой. В многочисленных комментариях британским СМИ она называла Маркл «пустой, нарциссичной и повернутой на успехе». В 2008 году Грант диагностировали рассеянный склероз.

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