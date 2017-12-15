Объявлена дата свадьбы принца Гарри

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Церемония пройдет в капелле Святого Георгия в Виндзоре, Англия. Принц с невестой проводили там много времени последние полтора года.

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Влюбленные объявили о помолвке в конце ноября.

The HuffPost отмечает, что принц Уильям и Кейт также сыграли свадьбу в 2011 году через пять месяцев после официального объявления о том, что готовы вступить в брак.

О романе Маркл с принцем, занимающим пятое место в очередности наследования британского престола, сообщалось в конце октября 2016 года. Тогда пользователи сети обрушились на звезду сериала «Форс-мажоры» с критикой из-за ее цвета кожи. После этого Кенсингтонскому дворцу пришлось выпустить заявление, в котором была раскритикована манера подачи материалов о Маркл в СМИ.

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