Причиной смерти олимпийского чемпиона по баскетболу Едешко стал инфаркт

Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной смерти Едешко стал инфаркт. Победитель Олимпиады 1972 года скончался в возрасте 81 года.

В течение баскетбольной карьеры Едешко стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также восьмикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе ЦСКА. В качестве тренера Едешко стал чемпионом мира в 1982 году. Также он трижды выигрывал первенство России, работая в тренерском штабе ЦСКА.

Ранее украинский ресурс «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внес Едешко в свою базу данных. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке проведения специальной военной операции.