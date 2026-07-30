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00:13, 31 июля 2026Спорт

Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона по баскетболу Едешко

Причиной смерти олимпийского чемпиона по баскетболу Едешко стал инфаркт
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: ПБК ЦСКА

Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной смерти Едешко стал инфаркт. Победитель Олимпиады 1972 года скончался в возрасте 81 года.

В течение баскетбольной карьеры Едешко стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также восьмикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе ЦСКА. В качестве тренера Едешко стал чемпионом мира в 1982 году. Также он трижды выигрывал первенство России, работая в тренерском штабе ЦСКА.

Ранее украинский ресурс «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внес Едешко в свою базу данных. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке проведения специальной военной операции.

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