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20:33, 30 июля 2026 (обновлено: 20:43, 30 июля 2026)Спорт

Не стало олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Ивана Едешко

В возрасте 81 года ушел из жизни олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Иван Едешко
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Не стало олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Ивана Едешко. Об этом сообщает сайт баскетбольного клуба ЦСКА.

Едешко ушел из жизни в возрасте 81 года. В течение баскетбольной карьеры, помимо звания олимпийского чемпиона, он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также восьмикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе ЦСКА.

В качестве тренера Едешко стал чемпионом мира в 1982 году. Также он трижды выигрывал первенство России, работая в тренерском штабе ЦСКА.

Ранее украинский ресурс «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внес Едешко в свою базу данных. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке проведения специальной военной операции.

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