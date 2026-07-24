Двукратного призера Олимпиады по хоккею внесли в базу «Миротворца»

Двукратного призера Олимпиады по хоккею Бориса Миронова внесли в базу «Миротворца»

Двукратного призера Олимпиады по хоккею Бориса Миронова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта.

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Миронова обвинили в поддержке специальной военной операции.

В 1998 году Миронов в составе сборной России выиграл серебряные медали зимней Олимпиады в Нагано. Четыре года спустя, в Солт-Лейк-Сити, он завоевал бронзовые награды. В настоящий момент Миронов работает в тренерском штабе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. До этого он возглавлял «Спартак» и «Ладу».

Ранее в базу данных «Миротворца» внесли еще одного бывшего хоккеиста, олимпийского чемпиона 1988 года в составе сборной СССР Александра Могильного. Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины. Также ему вменяется нарушение территориальной целостности страны.