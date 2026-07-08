Олимпийского чемпиона по хоккею Александра Могильного внесли в базу «Миротворца»

Олимпийского чемпиона по хоккею Александра Могильного внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта.

Могильного обвиняют в покушении на суверенитет Украины. Также ему вменяется нарушение территориальной целостности страны.

57-летний экс-хоккеист в составе сборной СССР выиграл зимнюю Олимпиаду в Калгари в 1988-м. Годом позже вместе с командой стал чемпионом мира. В 2000 году Могильный завоевал Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилс».

Ранее в базу данных «Миротворца» включили чемпиона мира по хоккею 2012 года Алексея Емелина. Поводом для этого стало его участие в благотворительном хоккейном матче в поддержку бойцов СВО на площадке «Московских сезонов», который состоялся 13 декабря 2025 года. Хоккеисту вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.