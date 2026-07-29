Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:38, 29 июля 2026 (обновлено: 20:22, 29 июля 2026)Забота о себе

Врач предупредила об утренних последствиях плотного ужина

Диетолог Эрнандес: Плотный ужин чреват утренней усталостью
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: robertsre / Shutterstock / Fotodom

Плотный ужин чреват негативными последствиями для здоровья, уверяет диетолог Паула Эрнандес. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Hola.

По словам Эрнандес, организм каждого человека подчиняется определенным циркадным ритмам. «Если мы едим очень большую или тяжелую пищу очень поздно, особенно перед сном, пищеварение, скорее всего, замедлится. Мы можем испытывать изжогу или несварение желудка, качество сна ухудшится, и на следующий день мы проснемся, чувствуя себя уставшими», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

При этом специалистка призвала не сводить утреннюю усталость исключительно к времени приема пищи, поскольку она обычно имеет многофакторную природу. Кроме того, у людей с различными проблемами с пищеварением проблема зачастую заключается не только в позднем ужине, но и в том, какие конкретно продукты они употребляют ежедневно, добавила врач.

Ранее терапевт Мария Лаврухина посоветовала спать в жару под одеялом. По ее мнению, в противном случае головной мозг не сможет переключиться в ночной режим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержан второй участник избиения российского ученого
    Жена Канье Уэста без нижнего белья посетила ночной клуб
    Мужчины со всего мира устремились на запрещенный для женщин курорт на Бали
    Mustang вылетел на лестницу у выхода из метро в Москве и попал на видео
    Украинский командир вместо фронта отправил 80 бойцов на стройку своего дома
    Минобороны выпустило заявление после атаки более сотни дронов ВСУ на Россию
    Уролог предупредил мужчин о последствиях работы с ноутбуком на коленях
    Любителя мухоморов спасли в Москве
    Украина обжаловала решение МОК о восстановлении ОКР
    Вероятным убийцей модели из Ромашково оказался бизнесмен-сожитель
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok