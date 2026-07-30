Перечислены смартфоны с лучшей поддержкой

На рынке Android-смартфонов есть модели, которые получат обновления и после 2030 года. Об этом сообщает издание SlashGear.
Журналисты медиа отметили, что долгосрочная поддержка важна для смартфонов, однако большинство устройств на рынке получают обновления в течение 2-3 лет после выхода. Авторы портала назвали четыре популярных девайса, которые будут поддерживать до 20230 года и дольше.
В первую очередь в числе списка телефонов с лучшей поддержкой перечислили Samsung Galaxy S24. Аппарат, который вышел в 2024 году, будет получать обновления Android до 2030 года. Таким образом, девайс будет иметь полноценные семь лет поддержки. Также в материале упомянули Google Pixel 8 — примечательно, что гаджет представили в 2023 году.
В список включили Nothing Phone 3 — аппарат, появившийся в 2025 году, будет получать обновления еще четыре года. Также авторы заметки выделили и Motorola Signature.
О других смартфонах специалисты SlashGear не смогли найти информацию: «К сожалению, официальные данные о прекращении поддержки других марок телефонов крайне скудны, как и сама поддержка».
В конце июля авторы ZDNet назвали 8 гигабайт оперативной памяти оптимальным минимумом в 2026 году. По их словам, 6 гигабайт памяти для нормальной работы устройств может не хватить.