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00:30, 31 июля 2026Наука и техника

Перечислены смартфоны с лучшей поддержкой

SlashGear: Смартфоны Samsung, Google и Nothing получат обновления и после 2030 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

На рынке Android-смартфонов есть модели, которые получат обновления и после 2030 года. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа отметили, что долгосрочная поддержка важна для смартфонов, однако большинство устройств на рынке получают обновления в течение 2-3 лет после выхода. Авторы портала назвали четыре популярных девайса, которые будут поддерживать до 20230 года и дольше.

В первую очередь в числе списка телефонов с лучшей поддержкой перечислили Samsung Galaxy S24. Аппарат, который вышел в 2024 году, будет получать обновления Android до 2030 года. Таким образом, девайс будет иметь полноценные семь лет поддержки. Также в материале упомянули Google Pixel 8 — примечательно, что гаджет представили в 2023 году.

В список включили Nothing Phone 3 — аппарат, появившийся в 2025 году, будет получать обновления еще четыре года. Также авторы заметки выделили и Motorola Signature.

О других смартфонах специалисты SlashGear не смогли найти информацию: «К сожалению, официальные данные о прекращении поддержки других марок телефонов крайне скудны, как и сама поддержка».

В конце июля авторы ZDNet назвали 8 гигабайт оперативной памяти оптимальным минимумом в 2026 году. По их словам, 6 гигабайт памяти для нормальной работы устройств может не хватить.

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