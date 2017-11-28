Принц Гарри и его невеста раскрыли тайну своего знакомства

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Принц Гарри и его невеста дали первое совместное интервью каналу BBC после объявления о помолвке. В нем пара впервые рассказала о своем знакомстве, поговорила об отношениях и даже немного подурачилась на камеру по его завершении.

Гарри и Меган представила друг другу их общая подруга в июле 2016 года, устроив им свидание вслепую. С тех пор они ни разу не расставались дольше чем на две недели, хотя жили и работали на разных континентах.

Одним из самых романтичных моментов в истории своей любви оба назвали совместную поездку в Ботсвану через несколько недель после знакомства, где они «жили в палатке прямо под звездами, часами гуляли и разговаривали».

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Принц Гарри сделал предложение своей возлюбленной несколько недель назад в один из вечеров в коттедже. Они жарили курицу, когда Гарри неожиданно встал на колено и предложил Меган выйти за него. «Я даже не дала ему закончить фразу. Я сказала: "Могу я согласиться прямо сейчас?"» — улыбнулась девушка.

В суматохе пара чуть не забыла про кольцо, для которого Гарри взял камни из коллекции его матери — принцессы Дианы.

Маркл назвала королеву Елизавету II «удивительной женщиной» и отметила, что увидела в ней не только монарха, но и любящую бабушку. Королева тепло приняла невесту внука. Корги королевы тоже полюбили девушку. Принц Гарри немного обиженно заметил: «Все 33 года, что я здесь хожу, они на меня лают. А Меган прошла — и тишина». У актрисы тоже есть собаки, одну она оставила в Канаде у друзей, а другую привезла с собой в Великобританию.

Гарри и Меган заверили, что собираются заводить детей, но не сейчас.