Раскрыт секрет происхождения бриллиантов в кольце невесты принца Гарри

Голливудская актриса Меган Маркл официально представлена в качестве невесты британского принца Гарри, младшего сына принца Уэльского Чарльза, сообщает The Telegraph.

Маркл вышла к журналистам в сопровождении своего жениха. Она была одета в плащ канадского бренда Line and Label. По мнению экспертов издания, будущая жена принца Гарри выбором одежды подчеркивает свое небританское происхождение и намерена выбрать для свадьбы подвенечное платье американской марки, например Oscar de la Renta.

Фото: Chris Jackson / Getty Images

Актриса также продемонстрировала журналистам и фотографам подаренное ей принцем Гарри кольцо на помолвку из желтого золота с тремя бриллиантами. Самый крупный из них найден на копях Ботсваны, где часто бывает принц и где они с будущей невестой не так давно провели отпуск.

Два других меньшего размера происходят из коллекции матери Гарри — принцессы Дианы. Помолвочное кольцо Дианы с крупным сапфиром принадлежит в настоящее время жене ее старшего сына Уильяма — герцогине Кембриджской Кейт.

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Ранее сообщалось, что принц Гарри обручился с темнокожей американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. В вестминстерской резиденции членов королевской семьи Кларенс-хаус указали, что пара обручилась в Лондоне в ноябре. Жить будущие молодожены будут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.



