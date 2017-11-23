Montblanc предложил украшения-трансформеры

Производитель часов и пишущих инструментов Montblanc представил новую коллекцию украшений-трансформеров 4810 Signet Fine Jewellery из розового золота. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 23 ноября.

В линию вошли колье, браслеты и серьги с круглыми вращающимися элементами, декорированными перламутром. В центре круглых элементов размещен стилизованный логотип марки — шестиконечная звезда со скругленными лучами. Серьги и колье украшены съемными подвесками с натуральным жемчугом и бриллиантами классической круглой огранки: их можно носить как с дневным костюмом, так и с коктейльным платьем.

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Ранее сообщалось, что итальянский ювелирный бренд Dodo выпустил линию подвесок-шармов Tags. Подвески из розового золота украшают надписи: Rebel («Мятежник»), Badass («Забияка»), Dreamer («Мечтатель»), Boss («Начальник»), Brave («Храбрец»). Кулоны можно носить на цепочках из розового золота либо родированного серебра и браслетах. Также подвески можно комбинировать с другими коллекциями Dodo.