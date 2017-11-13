Итальянские ювелиры назвали клиентов мятежниками и забияками

Итальянский ювелирный бренд Dodo выпустил линию подвесок-шармов Tags, сообщает WWD.
Подвески из розового золота украшают надписи: Rebel («Мятежник»), Badass («Забияка»), Dreamer («Мечтатель»), Boss («Начальник»), Brave («Храбрец»). Кулоны можно носить на цепочках из розового золота либо родированного серебра и браслетах. Также подвески можно комбинировать с другими коллекциями Dodo. Презентация линии прошла в миланском Teatro Vetra.
Стоимость украшений составляет от 75 евро за обычную золотую подвеску до 335 евро за подвеску, павированную черными или белыми бриллиантами.
Ранее сообщалось, что французский модный дом Dior пополнил коллекцию Oui. Теперь золотую моносерьгу-пусету с ажурным изображением слова Oui (в переводе с французского — «Да») и с круглым бриллиантом классической огранки, можно носить на шее, прикрепив к бархатному чокеру, завязывающемуся на бант.
Dodo — дочерний бренд компании Pomellato, основанной в 1967 году в Милане потомственным ювелиром Пино Раболини. Основная идея марки — «ювелирное прет-а-порте», дневные украшения класса люкс. С 2013-го компания принадлежит Kering Group. Выпускает драгоценности, а также часы (в сотрудничестве с мануфактурой Parmigiani Fleurier) и парфюмерию. Бренд Dodo производит сравнительно демократичные украшения из золота и серебра в молодежном стиле.