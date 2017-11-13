Итальянские ювелиры назвали клиентов мятежниками и забияками

Итальянский ювелирный бренд Dodo выпустил линию подвесок-шармов Tags, сообщает WWD.

Подвески из розового золота украшают надписи: Rebel («Мятежник»), Badass («Забияка»), Dreamer («Мечтатель»), Boss («Начальник»), Brave («Храбрец»). Кулоны можно носить на цепочках из розового золота либо родированного серебра и браслетах. Также подвески можно комбинировать с другими коллекциями Dodo. Презентация линии прошла в миланском Teatro Vetra.

Стоимость украшений составляет от 75 евро за обычную золотую подвеску до 335 евро за подвеску, павированную черными или белыми бриллиантами.

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Ранее сообщалось, что французский модный дом Dior пополнил коллекцию Oui. Теперь золотую моносерьгу-пусету с ажурным изображением слова Oui (в переводе с французского — «Да») и с круглым бриллиантом классической огранки, можно носить на шее, прикрепив к бархатному чокеру, завязывающемуся на бант.

Dodo — дочерний бренд компании Pomellato, основанной в 1967 году в Милане потомственным ювелиром Пино Раболини. Основная идея марки — «ювелирное прет-а-порте», дневные украшения класса люкс. С 2013-го компания принадлежит Kering Group. Выпускает драгоценности, а также часы (в сотрудничестве с мануфактурой Parmigiani Fleurier) и парфюмерию. Бренд Dodo производит сравнительно демократичные украшения из золота и серебра в молодежном стиле.