Pomellato увеличил размер бриллиантовых колец Nudo

Итальянский бренд «ювелирного прет-а-порте» Pomellato в очередной раз пополнил свою коллекцию-бестселлер Nudo: в ней появились новые кольца и подвески Nudo Maxi Solitaire с бриллиантовым паве в закрепке snow setting, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в среду, 8 февраля.

Украшения выполнены из розового золота или из комбинации белого и розового золота, есть модель кольца с паве на шинке. Главное отличие Nudo Maxi Solitaire от предыдущих моделей линейки Nudo — увеличенный размер центрального декоративного элемента.

Фото: пресс-служба Pomellato

Бренд Pomellato основан в 1967 году в Милане потомственным ювелиром Пино Раболини. Основная идея марки — «ювелирное прет-а-порте», дневные украшения класса люкс. С 2013-го марка принадлежит Kering Group. Выпускает драгоценности, а также часы (в сотрудничестве с мануфактурой Parmigiani Fleurier) и парфюмерию. В январе 2017 года Pomellato пополнил коллекцию-бестселлер M`ama non m`ama браслетами из золота с цветными камнями.