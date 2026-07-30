В России предрекли исчезновение Армении в случае разрыва отношений с Москвой

Депутат Журавлев: Заигрывания Пашиняна с ЕС приведут к исчезновению Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится не в том положении, чтобы ставить условия, а его эскалация с Россией и заигрывания с Западом приведут только к исчезновению Армении как государства, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявления армянского премьера о роли страны в ЕАЭС и давление Евросоюза с требованием ввести санкции против России.

«Пашинян сейчас не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия. У него головокружение от успехов — и выборы выиграл, хотя большинство населения страны его терпеть не может, и с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном на музыкальных инструментах поиграл. Поэтому и изображает, будто от него в мировой политике очень многое зависит. На деле Армения находится на содержании у России, и ссоры с нашей страной не то что невыгодны, а просто смерти подобны», — сказал парламентарий.

По его словам, никто не станет покупать армянский коньяк и абрикосы, если Пашинян в одночасье прервет отношения с Россией.

Журавлев также прокомментировал давление Евросоюза на Ереван с требованием поддержать санкции и ввести визы для россиян, а также слова самого Пашиняна о том, что выход Армении из ЕАЭС станет началом конца союза.

«Вот эта эскалация, которую он затеял, приведет в итоге, я уверен, только к исчезновению Армении как государства», — заключил депутат.

Ранее Пашинян заявил, что начало конца Евразийского экономического союза настанет, если не решится вопрос экспортных ограничений. Пашинян также заявил, что Ереван имеет законное право формировать для себя альтернативы. Кроме того, добавил премьер Армении, эпоха отсутствия альтернатив в стране закончилась.