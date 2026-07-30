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17:59, 30 июля 2026 (обновлено: 18:24, 30 июля 2026)Экономика

В Москве и Подмосковье подвели итоги прошедших ливней

Синоптик Тишковец: За день в Москве и области выпала половина месячной нормы осадков
Виктория Клабукова
СюжетЛивень в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом агентству РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье больше всего дождевой воды пролилось в Талдоме — 37 миллиметров, что составляет 45 процентов от месячной нормы. В Волоколамске выпало 35 миллиметров осадков, в Можайске — 32, в Ленинских Горках и Луговой — 29 миллиметров, в Наро-Фоминске — 24 миллиметра.

На опорной столичной метеостанции ВДНХ на квадратный метр вылилось по 10 литров небесной влаги. В Тушино осадкомеры зафиксировали 13 литров, в МГУ — 15, а в Бутово — 16 литров, что подходит к отметке в 20 процентов месячной нормы.

После череды дождей и волны похолодания в Москву вернется 30-градусная жара. Уже 31 июля столбики термометров в столице поднимутся до плюс 26 градусов, а в выходные, 1-2 августа, воздух прогреется до плюс 31. В субботу осадков не предвидится, а в воскресенье кратковременные дожди пройдут во второй половине дня.

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